Губернатор Игорь Руденя вручил государственные награды жителям Тверской области

11 декабря, накануне Дня Конституции Российской Федерации, Губернатор Игорь Руденя вручил государственные награды жителям региона. Торжественное мероприятие прошло в Правительстве Тверской области. Его участниками стали председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Савва, главы муниципальных образований, ветераны, почётные граждане Верхневолжья.

«В этом году мы отмечаем 25-летие принятия Основного закона страны. Сегодня все решения по развитию нашего государства основываются на прочном фундаменте Конституции Российской Федерации, которая предоставляет каждому гражданину страны возможность реализовать свои способности и таланты», - сказал Игорь Руденя.

Яркий пример тому – участники торжественной церемонии, удостоенные почетных наград.

Высокой государственной наградой, орденом Дружбы, отмечен многолетний труд доярки колхоза «Мир» Торжокского района Людмилы Шитарёвой.

«Скромная и непростая работа сельских тружеников, их преданность своей земле имеет огромное значение для сохранения трудовых традиций нашего народа, для развития сельского хозяйства в Тверской области», - отметил Игорь Руденя.

Почётного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удостоены рабочие ведущих промышленных предприятий региона: Евгений Беляков, Павел Дюпин, Юрий Семёнов и Андрей Юлкин.

Нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области» вручен председателю территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого района Марине Калининой и руководителю Ассоциации Тверских землячеств Сергею Спиридонову, под руководством которого организация ведёт большую патриотическую работу с молодёжью, участвует в сохранении истории.

Почетным знаком «Слава Матери» награждены многодетные мамы Александра Веренцова из Конаковского района и Валентина Мартынова из Твери.

Знаком Губернатора «Во благо земли Тверской» отмечены член Общественной палаты региона Галина Лапушинская, заместитель командира военно-патриотического отряда «Поиск» города Осташкова Анатолий Лукашов, председатель правления областной общественной организации «Научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг» города Твери Сергей Титков, заведующая кафедрой детской хирургии ТГМУ Галина Румянцева, председатель территориальной избирательной комиссии Селижаровского района Галина Кузичева.

Также региональными наградами отмечены достижения наших земляков в развитии промышленности и строительства, здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, лесного хозяйства, сферы социальной защиты населения, торговли и услуг, муниципальной службы, законотворческой деятельности, в сфере правопорядка Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области