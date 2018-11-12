В Тверской области ежемесячные выплаты многодетным семьям планируется продлить до конца 2021 года

В Тверской области планируется продлить программу ежемесячных выплат семьям на третьего и последующих детей до 2021 года включительно. Законодательную инициативу, направленную на реализацию нацпроекта «Демография», обсудили на заседании Правительства Тверской области под руководством Игоря Рудени 11 декабря.

Действующий в настоящее время региональный закон предусматривает выплату пособий до 1 января 2019 года.

«Мы приняли решение продлить программу на три года. Ежегодно на эти цели будет выделяться не менее 900 млн рублей. С 2019 года серьёзно увеличена федеральная поддержка региона по этому направлению – до уровня около 760 млн рублей. Деньги, которые высвободятся в этой связи в региональном бюджете, будут поступать на реализацию социальных программ», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской области.

В 2018 году ежемесячные выплаты в размере 10625 рублей получают 6116 семей. На эти цели заложено 851,5 млн рублей – более 541 млн рублей из регионального, около 320 млн рублей из федерального бюджета.

Ожидается, что в 2019 году общий объём финансирования превысит 917 млн рублей, размер выплаты составит 10710,64 рубля.

Пособие выплачивается семьям, где родились или усыновлены третий и последующие дети, до достижения детьми 3 лет. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать среднедушевого денежного дохода населения региона (в 2018 году — 24 686,5 рубля).

Благодаря этой форме поддержки с 2011 года в Тверской области на 44% увеличилось число семей, где появляются третий и последующие дети.

Пресс-служба Правительства Тверской области