Более 16 млрд рублей направят на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы

11 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрена Адресная инвестиционная программа (АИП) региона на 2019-2021 годы. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию документа, составит более 16 млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом, финансирование АИП в текущем году выросло в 5,5 раза: с 894 млн рублей до более 4,8 млрд рублей. В 2019 году запланировано увеличение финансирования программы почти в 7 раз: в проекте предусмотрено направить на реализацию АИП почти 6 млрд рублей.

«Адресная инвестиционная программа Тверской области является ключевым инструментом бюджетного инвестирования. В нее включены особо важные объекты, строительство которых обеспечивает решение задач в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы региона. Необходимо вести постоянный мониторинг соблюдения сроков проведения и качества работ. Реализация программы должна идти совместно с руководителями муниципальных образований. В контроле будет участвовать партия «Единая Россия», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также обратил внимание: в программе необходимо обозначить перспективные проекты, которые планируется реализовать в ближайшие годы. Кроме того, важно включить в АИП те территории, где в настоящее время не предусмотрено строительство объектов в рамках программы. По мнению Игоря Рудени, это должны быть проекты, направленные на комплексное развитие районов.

Наибольший объем областных и федеральных вложений в2019-2021 годах предусмотрен в здравоохранении (более 5,8 млрд рублей), жилищно-коммунальном хозяйстве (свыше 3,3 млрд рублей), образовании (почти 3 млрд рублей), туризме (более 1,3 млрд рублей), дорожном хозяйстве (свыше 1,2 млрд рублей). Более 1,3 млрд рублей направят на реализацию проектов в сферах физкультуры и спорта, культуры, охраны окружающей среды.

В проект программы начиная с 2019-го года включено более 70 объектов. Это, в том числе строительство 3 школ, более 10 детских садов, детской областной клинической больницы, 4 спортивных центров.

В жилищно-коммунальной сфере предусмотрено строительство объектов газификации на территории области, реконструкция очистных сооружений в Конаковском районе, строительство водопроводных сетей в Кимрском районе, модернизация объектов ТЭК в Нелидово, Бологое, Лихославльском районе, ЗАТО Озёрный.

За счёт средств Адресной инвестиционной программы планируется реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Также программа включает строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море»: водозаборного узла в Завидово, транспортно-пересадочного узла, причалов, реконструкцию дорог и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области