Тверская область в День Конституции присоединится к всероссийской акции «Встреча поколений»

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, Тверская областьприсоединится к всероссийской акции «Встреча поколений». Событие приурочено к 25-летию принятия Конституции РФ. Общение молодежи с представителями старшего поколения пройдет в тверском подростково-молодежном центре.

Сегодня молодежь Верхневолжья активно участвует в решении важных государственных задач, в том числе в сфере патриотического воспитания.

«Молодые активные люди хотят развиваться вместе со своей территорией. Особое место в этой работе занимают патриотические и общественные организации социальной направленности», – отметил Губернатор Игорь Руденя в ходе общения с журналистами по итогам XVIII Съезда партии «Единая Россия» 8 декабря.

Всероссийская акция «Встреча поколений» – инициатива Российского Союза Молодежи, Московского финансово-юридического университета МФЮА, Росмолодежи, Ресурсного Молодежного Центра. В Тверской области ее поддержали региональное отделение Российского Союза Молодежи, Общественная палата Тверской области, подростково-молодежный центр, колледж им. А. Н. Коняева.

В Твери акция пройдет в формате круглого стола. На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны, Герои Социалистического Труда, представители областного отделения «Боевого братства», студенты колледжей.

Участники «Встречи поколений» вспомнят героев Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, обсудят темы сохранения исторического наследия, поддержки ветеранов, социального волонтерства, противодействия фактам фальсификации отечественной истории. Запланирована прямая трансляция акции на https://vk.com/rsmofficial.

12 декабря в Твери также состоится церемония вручения школьникам паспортов граждан Российской Федерации. Это традиционное мероприятие, которое обычно приурочено к государственным праздникам. Главный документ получат 12 тверских школьников, достигших 14-летнего возраста. В торжестве, которое пройдет в администрации Центрального района Твери, примут участие представители общественных организаций, органов власти.

Школьникам также расскажут об истории российского паспорта и его значении в современном мире. Вместе с паспортом на память о знаменательном событии юным гражданам страны будут вручены сувениры и Конституция Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области