ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Копейка к копеечке – рубль набегает

posted by Максим Малахов on вт, 12/11/2018 - 10:03

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ
Копейка к копеечке – рубль набегает 
Итоги монетной недели в Тверском регионе 

В Тверской области завершилась акция «Монетная неделя», цель которой – вернуть в денежный оборот мелкие монеты. С 26 ноября по 2 декабря все желающие могли обменять такие монеты в банках без комиссии на банкноты. 
Бесплатно обменивали мелочь не только в Твери, но во всех районных 
центрах области в банках – участниках акции – с операционными офисами их было 19 За несколько дней жители Тверского региона сдали в кассы банковских учреждений 573 625 монет на сумму 73 383 рубля. 
«Наши земляки внесли свой весомый вклад в сокращение затрат на 
производство новых денежных знаков», - подчеркнула Татьяна Федотова, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.