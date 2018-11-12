ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Копейка к копеечке – рубль набегает

Итоги монетной недели в Тверском регионе



В Тверской области завершилась акция «Монетная неделя», цель которой – вернуть в денежный оборот мелкие монеты. С 26 ноября по 2 декабря все желающие могли обменять такие монеты в банках без комиссии на банкноты.

Бесплатно обменивали мелочь не только в Твери, но во всех районных

центрах области в банках – участниках акции – с операционными офисами их было 19 За несколько дней жители Тверского региона сдали в кассы банковских учреждений 573 625 монет на сумму 73 383 рубля.

«Наши земляки внесли свой весомый вклад в сокращение затрат на

производство новых денежных знаков», - подчеркнула Татьяна Федотова, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.