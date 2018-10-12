10 декабря, в День прав человека, Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с Уполномоченным по правам человека в Тверской области Надеждой Егоровой.

«70 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека, которая легла в основу Конституции Российской Федерации. Положения Конституции, где всё строится вокруг человека, гражданина нашей страны, легли в основу Стратегии 2024 и национальных проектов по ключевым направлениям», — отметил Игорь Руденя.

В числе особо актуальных для Верхневолжья задач в рамках нацпроектов Губернатор назвал улучшение демографической ситуации.

Как рассказала Надежда Егорова, в прошлом году в аппарат Уполномоченного по правам человека в Тверской области поступило 2788 обращений, за 10 месяцев 2018-го — 2268. В основном они касаются жилищных вопросов, ЖКХ, органы здоровья, семьи, материнства и детства. В частности, жители региона сообщают о необходимости дополнительных мест в детских садах.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Тверской области в 2019-2021 годах при софинансировании из федерального бюджета планируется построить 13 детских садов: по одному в Старице, Торопце, Торжке, Вышнем Волочке, посёлке Эммаус и селе Бурашево Калининского района, в Максатихинском районе, два учреждения – в Лихославльском районе, четыре — в Твери. Это позволит открыть более 1700 новых мест для дошкольников.

На минувшей неделе в Твери прошли общественные чтения, посвящённые 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции РФ, слушателями которых стали студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Надежда Егорова отметила интерес молодёжи к защите прав человека, а также важность совместной работы органов исполнительной власти, института Уполномоченного по правам человека, общественных организаций по созданию в регионе условий для того, чтобы молодые граждане оставалась жить и работать в своем регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области