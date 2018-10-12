11 тысяч гектаров просек линий электропередачи расчищено в Тверской области с начала учений энергетиков

В Тверской области в рамках учений ПАО «Россети» выполнена расчистка 11 тысяч га просек воздушных линий электропередачи. План по расчистке просек, принятый на старте учений, в настоящее время перевыполнен на 62%. В среднем энергетики расчищают ежедневно около 190 га просек.

Масштабные учения ПАО «Россети» проходят при поддержке Правительства региона.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения учений — это свет и тепло в домах Тверской области, стабильное энергоснабжение предприятий в любое время суток, года», – отметил Губернатор Игорь Руденя в день старта учений 22 сентября.

С начала учений реконструировано почти 480 км линий электропередачи 6-10 кВ. Произведена замена «голых» проводов на самонесущие изолированные, установлено 9396 новых железобетонных опор. Выполнена расчистка просек линий электропередачи на площади 8,9 тыс. га.

В ходе устранения аварийных дефектов на территории региона произведена выправка 1886 опор, замена 1465 аварийных опор и 2994 изоляторов воздушных линий на 5906 км ЛЭП. Дополнительно повалено более 27,3 тыс. деревьев, отремонтирована 221 трансформаторная подстанция.

Работы, которые выполняют энергетики, позволят снизить аварийность на сетях, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий, в целом повысить устойчивость и надежность электроэнергетического комплекса области. Программа учений запланирована до 22 декабря.

В ходе учений проводятся контролируемые отключения линий электропередачи. Это связано с обеспечением безопасности жителей и специалистов, ведущих работы. График отключений согласован с администрациями муниципальных образований, ознакомиться с ним можно в ЕДДС каждого района. Также действует бесплатная «Прямая линия» ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115.

Всего в учениях задействовано более 5000 сотрудников из 20 филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. В мероприятиях по расширению просек вместе с энергетиками ПАО «Россети» участвуют специалисты ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», лесники и лесозаготовители. Работы запланированы на территории всех 11 лесничеств Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области