Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

10 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл еженедельное совещание с членами Правительства Тверской области. Речь, в частности шла об итогах участия представителей Верхневолжья в XVIII Съезде партии «Единая Россия», который прошел 7-8 декабря в Москве. Делегацию Тверской области возглавил руководитель региона.

8 декабря на пленарном заседании Съезда выступили Президент России Владимир Путин, Председатель партии и Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Со следующего года область начинает участвовать в национальных проектах. В выступлениях Президента и Председателя Правительства дана установка на то, чтобы партия обеспечивала контроль и поддержку реализации национальных проектов. Нам всем нужно отнестись очень ответственно к этой работе. Задействовать муниципалитеты, обеспечить прозрачность процессов», – сказал Игорь Руденя.

Всего в работе XVIII Съезда приняли участие около 3500 делегатов от региональных отделений «Единой России», а также руководителей министерств и ведомств, депутатов Государственной Думы, представителей исполнительной и законодательной власти регионов, партийных платформ, членов экспертного и научного сообщества, журналистов.

В первый день работали дискуссионные площадки «Обновление», «Открытость», «Лидерство». Во второй день прошёл программный форум в формате дискуссионных площадок, посвящённых реализации разделов программы партии за 2018 год «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

В ходе Съезда был отмечен опыт Тверской области по реализации на муниципальном уровне партийного проекта «ПолитСтартап» по привлечению квалифицированных молодых кадров в органы власти.

На совещании с членами областного Правительства также рассмотрены обращения граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, транспортного обслуживания, оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим.

Пресс-служба Правительства Тверской области