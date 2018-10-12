Игорь Руденя c презентацией президенту Владимиру Путину кластера «Волжское море» вошел в рейтинг «Губернаторская повестка»

Рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей, которая состоялась 4 декабря в подмосковной резиденции главы государства, отмечена в еженедельном рейтинге «Губернаторская повестка». Об этом сообщается на сайте фонда «Петербургская политика».

Составители рейтинга отметили, что Игорь Руденя представил Владимиру Путину инвестиционный проект «Волжское море» и пригласил президента на ежегодный туристский форум «Реки России» в Конаковском районе.

«Волжское море» – один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области. Он рекомендован для включения в федеральную целевую программу развития туризма в России на 2019-2025 годы. На его реализацию планируется выделить порядка 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, ещё около 300 млн рублей – из региональной казны. Кроме того, предусмотрены частные инвестиции. В проект входит создание уникального транспортно-логистического узла в Завидово. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами.

Также в ходе встречи обсуждалось развитие цифрового телевидения на территории региона, вопросы экономики и другие темы.

В завершение встречи Игорь Руденя пригласил президента посетить форум «Реки России».

«Мы подготовили письмо-обращение к Вам посетить туристический форум, который ежегодно проходит в летние месяцы в Конаково. Если бы у Вас была такая возможность, мы бы были очень признательны. Там собираются туроператоры, компании, наши коллеги из федеральных министерств, из других регионов к нам приезжают. Поэтому мы Вас очень будем ждать», – сказал Игорь Руденя.

В размещенной на сайте Кремля стенограмме встречи отмечено, что Владимир Путин поблагодарил Игоря Руденю за приглашение.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» и отображает ключевые события, заявления и решения, связанные с деятельностью глав российских регионов.