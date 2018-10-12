В Тверской области состоится открытие Года театра

13 декабря в России состоится единый день открытия Года театра. В Тверской области торжественная церемония пройдёт в Кимрском театре драмы и комедии. В числе приглашённых почётных гостей — председатель тверского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, Заслуженный артист России Александр Семчев.

Указ о проведении Года театра в Российской федерации в 2019 году подписал Президент России Владимир Путин. Основные задачи Года театра — популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, театры в Тверской области должны стать центрами культурной жизни, важно создать условия для развития этих учреждений. Поэтому на уровне региона большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы театров.

В начале этого года Тверскому театру кукол был передан автобус для гастролей. На приобретение транспорта из областного бюджета было выделено 5,1 млн рублей.

В 2017 году по федеральному проекту «Театры малых городов» по 4,3 млн рублей было направлено Кимрскому театру драмы и комедии, а также Вышневолоцкому драматическому театру на создание новых постановок, изготовление декораций, пошив костюмов, приобретение оборудования для спецэффектов. Ещё 3,1 млн рублей федеральных средств было предоставлено на поддержку деятельности ТЮЗа и Тверского театра кукол. Кроме того, Кимрский театр получил из регионального бюджета около 0,5 млн рублей на закупку оборудования для выездных спектаклей.

В прошлом году впервые в истории театральной жизни Верхневолжья Тверской ТЮЗ был номинирован на престижную премию «Золотая маска» со спектаклем «Пустота». В 2018 году в лонг-лист «Золотой маски» вошёл спектакль ТЮЗа «Сны о кошках и мышах».

Тверской театр кукол 7-9 декабря текущего года впервые принял участие в Международном театральном фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы», который прошёл в Ульяновске. Тверской коллектив представил зрителям спектакль «Мальчиш Кибальчиш».

Кроме государственных театров, в Тверской области развито направление любительского театрального творчества. Ежегодно в регионе проходит фестиваль «Театральные встречи», который объединяет непрофессиональные труппы из разных муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области