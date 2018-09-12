Городу-герою Севастополю передана икона Михаила Тверского и Анны Кашинской

В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. Одним из главных событий стала передача в дар городу-герою написанной в Твери иконы князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской.

«Память о жизни и деяниях святого благоверного князя бережно хранится в Тверской области, в стране и во всем православном мире. В Твери воссоздается заложенный Михаилом Ярославичем Спасо-Преображенский собор – духовный символ Верхневолжья. Его именем названа одна из центральных площадей областной столицы», – отметил Игорь Руденя в поздравлении с Днем памяти Михаила Тверского.

Мероприятия в Севастополе прошли на площадке педагогического колледжа имени П.К. Менькова. Учреждение носит имя своего основателя, уроженца Кашинского района,генерала, участника Крымской войны Петра Менькова. Представители Верхневолжья приняли участие в традиционных Меньковских чтениях, которые проходили в колледже с 5 по 7 декабря.

В образовательном учреждении был организован вечер, посвященный жизни и подвигу святого благоверного князя, с участием тверского духовенства, СМИ, администрации Кашинского городского округа. На вечере презентована книга о покровителе тверской земли, проведена лекция о Михаиле Тверском для студентов колледжа, учащимся подарены памятные альбомы.

В действующий при колледже музей передана икона Михаила Тверского и Анны Кашинской. Михаил Тверской – единственный князь эпохи русского средневековья, от которого осталось прижизненное изображение, сохранившееся в тверском списке «Хроники Георгия Амартола» ХIII-начала ХIV в.в. Именно этот образ, близкий к историческому портрету святого, взят за основу при создании иконы для Севастополя. Предполагается, что в дальнейшем в учреждении откроется часовня в честь Михаила Тверского и Анны Кашинской.

Визит в Севастополь организован по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы при поддержке Правительства региона. Предполагается, что по итогам поездки будет создан фильм об исторических связях тверского края и Севастополя.

В Твери основные торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской прошли 5 декабря. Они начались с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, которую провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва. В собор был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Собор заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен.

Одним из центральных событий празднования 700-летия подвига святого благоверного князя стала церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. Также состоялась церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской». В Тверском императорском дворце открылась выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории Спасо-Преображенского собора, его сохраненным реликвиям, а также артефактам, найденным на месте раскопок.

В областной библиотеке им. А.М. Горького 5 декабря прошло пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников стал выдающийся историк, руководитель Центра по истории Древней Руси Российской Академии наук Владимир Кучкин.

Пресс-служба Правительства Тверской области