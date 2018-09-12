Тверской театр кукол принимает участие в фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы»

ВУльяновском драматическом театре проходит IV Международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы». 9 декабря свою постановку «Мальчиш-Кибальчиш» по мотивам повести Аркадия Гайдара представит Тверской театр кукол. В программу также вошли постановки театров Ульяновска, Москвы и Московской области, Казани, Кишинёва, Минска.

Постановка «Мальчиш-Кибальчиш» призвана рассказать современным детям о смелости и отваге, чести и достоинстве, преданной любви к Родине. Спектакль насыщен необычными аудио- и видеоэффектами: используются специально созданный ряд видеопроекций, музыкальное оформление и другие современные средства и приёмы художественной выразительности.

На сцене Тверского театра кукол состоялось более 20 аншлаговых показов спектакля «Мальчиш-Кибальчиш». Всего постановку посмотрели около 5 тысяч детей. Спектакль впервые выезжает на театральный фестиваль такого высокого уровня.

Пресс-служба Правительства Тверской области