На арт-фестиваль «Пленэр на Академичке» в Тверской области пригласили Дедов Морозов из России, Беларуси, Бурятии и Карелии

14 декабря вВышневолоцком районесостоится зимний арт-фестиваль «Пленэр на Академичке».Основной идеей фестивалясталообъединение новогодних национальных традиций. На празднике состоится встреча с героями национального эпоса – четырьмя Дедами Морозамииз России, Беларуси, Бурятии и Карелии.

В программе праздника – новогодняя ярмарка и гастрономическая площадка, интерактивное представление «Проводим старый год», сказка-квест «Тайна лесной тропинки». Будут организованы многочисленные мастер-классы: по росписи елочных игрушек, декорированию новогодних шаров, созданию украшений из фетра, шишек, шерсти и другие.

На фестивале откроются терем подарков и почтовое отделение, где каждый сможет отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. И, конечно, можно будет поучаствовать в традиционных зимних забавах – катании с горок, на санях. В этот день также состоится церемония зажжения огней на главной Вышневолоцкой елке.

Академическая дача имени И. Е. Репина – старейшая и широко известная творческая база Союза художников России. На «Академичке» в разные годы работали И. Репин, А. Куинджи, И. Бродский, В. Серов, П. Чистяков, С. Виноградов, В. Бакшеев, С. Абугов, И. Левитан, М. Курилко, П. Митурич, Н. Рерих, А. Рылов, А. Васнецов, К. Богаевский, А. Рябушкин, А. Яковлев, Н. Богданов-Бельский и другие известные русские художники.

В настоящее времяна даче проводятсяпленэры с участием современных мастеров.

В мае 2018 года на «Академичке» состоялось торжественное поздравление с 90-летием народного художника СССР, академика Российской Академии художеств Валентина Михайловича Сидорова, чья жизнь и творчество тесно связаны с тверским краем.

Пресс-служба Правительства Тверской области