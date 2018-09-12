Жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Новая Звезда. Твой шанс»

Жителей Тверской области старше 16 лет приглашают принять участие в вокальном конкурсе телеканала «Звезда» «Новая звезда. Твой шанс». Конкурс проводит телеканал «Звезда» по инициативе Министерства обороны РФ.

Участники должны записать собственное исполнение одной из трех песен, опубликованных под постом, используя фонограмму и текст песни, разместить запись на своём аккаунте в Instagram с комментарием: «Я – Новая Звезда» с хештегами: #НОВАЯЗВЕЗДА2019, #NEWSTARTV, #СМОТРИ23ДЕКАБРЯ, #СПОЙНАСТО, а также с хештегом названия выбранной песни: #ЕслиБыЯбылаТобой, #КемТыСоздана, #ЗдесьИсейчас.

Заявки принимаются до 22 декабря. Необходимо подписаться на официальную страницу вокального конкурса «Новая Звезда» (@new_star_tv) в Instagram, найти конкурсный пост, опубликованный 3 декабря, и оставить под ним комментарий «Участвую!».

Победитель конкурса будет объявлен 23 декабря в специальном выпуске новостей в эфире телеканала «Звезда» в 18:00 по московскому времени.

Подробные правила участия опубликованы на официальном сайте телеканала «Звезда» – https://tvzvezda.ru/schedule/programs/content/newstar2019-unrivalled/

Всероссийский вокальный конкурс исполнителей «Новая Звезда» –первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России.Знаменитые эксперты в области музыки выбирают сильнейших. Масштабное голосование телезрителей определит тех, кто выйдет в финал и станет победителем.

С 23 по 30 декабря 2018 года в эфире «Звезды» будет показан отборочный тур музыкального состязания, 2 и 3 января 2019 года, зрители смогут услышать 24 премьерные песни, написанные специально для «Новая Звезда – 2019» известными авторами нашей эстрады. Финал состоится 4 января.

Пресс-служба Правительства Тверской области