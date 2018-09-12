Более 760 обращений о подключении к цифровому телевидению поступило на «горячую линию» Минэкономразвития Тверской области

В Тверской области на «горячую линию», действующую в Министерстве экономического развития региона, с момента отключения 3 декабря аналогового вещания поступило свыше 760 обращений от граждан по вопросам подключения к цифровому телевидению. «Горячая линия» 8(4822) 33-33-45 работает в будни c9.00 до 18.00.

Основные темы, которые волнуют жителей Тверской области, связаны с приобретением оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, получением компенсации за купленную технику,а также оказанием волонтерской помощи. В Тверской области более 1000 специально подготовленных волонтеров бесплатно помогают гражданам в установке оборудования для приема «цифры».

По вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут также обращаться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Вопрос перехода тверского региона на цифровое вещание обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 декабря 2018 года.

«Важно, чтобы при этом не было излишней нагрузки на людей. И второе – чтобы никто не остался без вещания», — отметил Владимир Путин.

«Самое главное для нас – это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возраста и материального благополучия.Нами подготовлена программа по выплатам компенсаций гражданам по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения», — сказал Игорь Руденя.

Компенсации за приобретённое оборудование для приема цифрового телевидения уже получили 382 жителя Тверской области. Общий объем перечисленных гражданам средств составил более 383 тыс. рублей. Всего в областном бюджете на 2018-2019годы на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

Компенсация предназначена гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей.

Для получения компенсации жителям региона нужно обращаться в многофункциональные центры предоставления услуг, территориальные центры социальной поддержки и комплексные центры обслуживания населения.

Необходимо написать заявление, предоставить справку о доходах за последние три месяца (на каждого члена семьи), копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также документы, подтверждающие расходы на приобретение оборудования (чек, договор и др.).

9 ноября на территории Верхневолжья состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. Тверской регион первым в стране перешёл цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

Современные телевизоры, которые поддерживают стандарт вещания DVB-T2, рассчитаны на прием цифрового сигнала, достаточно подключения к антенне дециметрового диапазона. Для телевизоров старого образцатребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.Спутниковое и кабельное телевидение в регионе продолжают работать в прежнем формате, для их дальнейшего приема не нужно приобретать дополнительное оборудование.

Пресс-служба Правительства Тверской области