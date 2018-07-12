Игорь Руденя сохранил лидерские позиции в медиарейтинге губернаторов ЦФО за ноябрь за счет запуска цифрового телевидения

Губернатор Игорь Руденя уже полгода стабильно занимает 3-е место в медиарейтинге глав субъектов Центрального федерального округа. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия», опубликовавшей рейтинг за ноябрь.

Высокие позиции Игоря Рудени обеспечены активным откликом СМИ на события, происходившие в тверском регионе в ноябре. Одно из самых резонансных – переход Тверской области первой из российских регионов полностью на цифровое эфирное вещание.

«Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что область станет «пилотным» регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение», – отмечает «Медиалогия».

Также составители рейтинга обратили внимание на то, что Игорь Руденя в своем выступлении на заседании Правительства РФ представил опыт Тверской области по переходу на цифровое телевидение.

Еще одно событие связано с рабочей поездкой губернатора в Калязинский район. Новость о готовности региональных властей профинансировать реставрацию главной достопримечательности города Калязина – колокольни затопленного Николаевского собора – также была замечена большим количеством СМИ.

«Помимо этого, Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований, посвященное реализации национальных проектов в Тверской области», – отмечают еще один яркий медиаповод авторы рейтинга.

Медиарейтинг составлен на основе медиаиндекса, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Михаил Бородов