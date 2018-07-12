Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня BBB+(RU), прогноз «Стабильный».

Повышение кредитного рейтинга Тверской области обусловлено изменением оценки рисков для регионального бюджета, связанной со структурным улучшением профиля погашения долга, значимым снижением долговой нагрузки на бюджет области, сокращением доли обязательных расходов региональной казны. По выводам АКРА, бюджет Тверской области характеризуется «высокой степенью самодостаточности при достаточной диверсификации налоговых поступлений».

«Наша задача – увеличить сбор доходов, не поднимая налоговой нагрузки на тех, кто занят хозяйственной деятельностью. Мы должны увеличивать количество объектов налогообложения, а не поднимать ставки», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

На уровень кредитного рейтинга региона повлияли, в том числе, меры, предпринятые Правительством Тверской области для обеспечения финансовой стабильности.

В 2017 году доходная часть областной казны исполнена в сумме 54,9 млрд рублей, расходная – 52,5 млрд рублей. Объём доходов областного бюджета в прошлом году вырос более чем на 1,7 млрд рублей, поступления по налогам на прибыль и имущество организаций – на 16% и 7% соответственно. Государственный долг Тверской области по итогам 2017 года сократился на 800 млн рублей, долговая нагрузка снизилась с 66% до 62%.

В период 2018 – 2021 годов планируется дальнейшее снижение долговой нагрузки на бюджет Тверской области. Ожидается, что государственный долг региона в отношении к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета по итогам 2018 года сократится до 56%, по итогам 2021 года - до 44%.

Кредитный рейтинг АКРА присвоен Тверской области на основании данных, предоставленных исполнительными органами государственной власти Тверской области, информации из открытых источников (Министерства финансов Российской Федерации, Росстат, Управления Федеральной налоговой службы России), а также баз данных АКРА.

Координационная работа по подготовке, сбору и систематизации информации для проведения исследований АКРА выполнена Министерством экономического развития Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области