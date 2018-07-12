В Тверской области введено новое направление поддержки отрасли льноводства

В Верхневолжье расширены меры господдержки льноводов, увеличено финансирование на 2018 год по отраслям животноводства, производства молока, зерна. Вопросы поддержки сельхозтоваропроизводителей Тверской области обсудили на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Привлекая федеральные средства на проекты в сферах газификации, водоснабжения, дорожной отрасли, мы получаем возможность перераспределить региональные деньги на другие направления, в том числе на развитие агропромышленного комплекса. Также важно активно участвовать в программах федерального Министерства сельского хозяйства», — отметил Игорь Руденя.

В рамках «единой субсидии» для аграриев в этом году введено новое направление поддержки — возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно. На эти цели выделено более 18,3 млн рублей.

Ранее производителям льна уже была оказана государственная поддержка на проведение агротехнологических работ в размере 11904,76 рубля на 1 га посевной площади, а также за приобретение элитных семян в размере 1708 рублей за 1 га посевной площади. В 2018 году посевные площади льна-долгунца в Тверской области составили 4,7 тыс.га — на 0,3 тыс. га больше, чем в 2017-м. Валовый сбор льносырья в переводе на льноволокно — свыше 4,3 тыс. тонн.

По площадям посевов льна в регионе лидируют Бежецкий, Калязинский, Старицкий районы. Льняной комплекс Верхневолжья включает льносеющие предприятия, предприятия по первичной переработке льна, научно-исследовательские учреждения. В Тверской области работают 16 льносеющих хозяйств, в том числе 3 агрофирмы, созданных на базе льнозаводов с собственными посевными площадями.

Ещё одно новое направление господдержки — субсидии на возмещение затрат по производству и реализации зерна в размере 12,1 млн рублей. Средства будут направлены 34 сельхозпредприятиям и хозяйствам региона. 4,7 млн рублей выделено на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве.

Также в 2018 году на 8,3 млн рублей увеличены объёмы субсидий на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных. С учётом дополнительных средств общий объём финансирования по этому направлению составил 82,3 млн рублей.

Свыше 23 млн рублей дополнительно направлено на возмещение части затрат представителям АПК за приобретённые сельхозмашины, более 20 млн рублей — на повышение продуктивности в молочном животноводстве. Около 3,2 млн рублей дополнительно заложено на возмещение затрат по приобретению оборудования для глубокой переработки молока.

Пресс-служба Правительства Тверской области