12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон нашей страны был принят ровно 25 лет назад. Конституция открыла новую веху в истории нашей Родины, стала надежным правовым фундаментом для сохранения единства и независимости России, ее политического, экономического и социального развития, верховенства закона в жизни государства и общества, обеспечения ключевых прав граждан.За четверть века наша страна, опираясь на конституционные принципы, прошла большой созидательный путь, сохранила целостность и суверенитет, вернула статус великой державы.

Конституционные нормы и положения – это основа решения стратегических задач, которые поставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: обеспечение опережающего научно-технологического и социально-экономического развития нашей страны, повышение уровня жизни граждан, создание условий и возможностей для самореализации каждого человека.

Уважаемые жители Тверской области! Желаю вам успехов в труде на благо нашего Отечества, мира, добра, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района! Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция, основной закон, во все времена была олицетворением и символом развитой государственности, гражданственности, прав и свобод человека, отражала весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяла стратегию дальнейшего развития страны. Конституция Российской Федерации стала прочным фундаментом демократического развития государства, высшей ценностью которого был провозглашен человек. В стране стало формироваться новое гражданское общество, которое взяло на себя ответственность за будущее.

Суть власти любого уровня: работать для народа, выше всего ставить интересы людей. Наша задача - добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель Конаковского района ощущал как гражданин России надежную защиту Закона, чтобы его семья жила в безопасности. Мы уверены, что активное участие людей в экономической, общественной и политической жизни нашего района, области, региона позволит наиболее эффективно реализовать богатый потенциал нашей малой родины.

С уважением, депутат ЗС

Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, и.о. главы администрации Конаковского района

О.В.Лобановский.