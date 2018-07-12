ВАЛЕНТИНУ СИДОРОВУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОНАКОВСКОГО РАЙОНА»



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

29.11.2018 г. г. Конаково № 20

О присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района», утвержденным решением Собрания депутатов Конаковского района № 23 от 28 ноября 2013 г., рассмотрев представление администрации Конаковского района о присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района» В.М.Сидорову, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области, Собрание депутатов Конаковского района

Р Е ШИ Л О:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Конаковского района»:

- Сидорову Валентину Михайловичу, члену Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, члену Союза писателей России, народному художнику СССР.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Конаковского района Л.А.Козлова.



НА ВЕРНИСАЖЕ КАК-ТО РАЗ...



В прошлую субботу в выставочном зале производственно-туристического центра «Конаковский фаянс», об открытии которого этим летом «Заря» уже писала, открылся вернисаж местных художников.

Центр построил предприниматель Валерий Солонбеков. Он развивает традиционное для конаковской земли производство фаянса, продолжая художественные и ремесленные традиции прекратившего свою двухсотлетнюю деятельность Конаковского фаянсового завода. Кстати, в следующем году предприятию исполнилось бы 210 лет.

На вернисаже представлены авторские работы современных авторов-керамистов, которые нашли свое творческое пристанище, в том числе и в стенах этого центра.

Также вернисаж вместил и множество изобразительных работ: живопись, графика, рисунок и т.д. конаковских художников, таких, как Юлия Кузнецова, супруги Андрей и Наталья Гапиенко, Елена Петухова, Илья Викулин, Николай Шитиков, Мария Завединова, Татьяна Белякова и многие другие хорошо известные конаковцам творческие люди.

На открытии присутствовал и.о. главы администрации Конаковского района Олег Лобановский. Он поздравил художников с открытием вернисажа, а центр «Конаковский фаянс» назвал «островком прекрасного».

Открывшаяся выставка будет работать вплоть до 10 января, и ее может посетить любой желающий. Тем более что в «Конаковском фаянсе» есть что посмотреть и помимо вернисажа. К тому же там работает прекрасное арт-кафе.

ОСТОРОЖНО, ЛЕДОСТАВ!

На водоемах Конаковского района появился первый лед, и велик соблазн выйти на него. Особенно это касается любителей подледного лова. А между тем, счет жертвам, провалившимся под лед в этом сезоне, уже открыт. До наступления устойчивых морозов лёд ещё непрочен. Сотрудники ГИМС МЧС предупреждают: уважаемые любители зимней рыбалки! Откажитесь от неоправданного риска и воздержитесь от выхода на лёд. И уж ни в коем случае не выезжайте на него на транспортных средствах. Уважаемые родители! Разъясните своим детям об опасности нахождения на водоёмах в зимний период! Не оставляйте их без присмотра.

Безопасного льда

на водоёмах Верхневолжья сейчас нет!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов –101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области 8-(4822)39-99-99.

НАЧНЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

В среду в актовом зале администрации Конаковского района прошло совещание рабочей группы по проведению ежегодной профилактической операции «Снегоход» на территории Конаковского района. Руководителем группы назначена заместитель главы администрации Конаковского района А.Г.Рябова. На совещании выступил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району А.А.Юровских. Операция будет проходить с 6 января по 27 февраля, всего запланировано порядка 15 рейдов. (Подробнее об операции читайте на 14-й странице).