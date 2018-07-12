МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О развитии равных конкурентных условий



В конце ноября в администрации Конаковского района состоялось очередное в этом году заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства. Центральной темой встречи стал вопрос о создании и развитии на территории Конаковского района равных конкурентных условий труда на рынке товаров и услуг. Данная тема уже не раз поднималась на заседаниях Совета, и в этот день к решению данного вопроса были привлечены все заинтересованные стороны: администрации, надзорные и контролирующие органы.

Традиционно заседание прошло под председательством первого заместителя главы администрации Конаковского района Натальи Василенко. Его участниками стали: временно исполняющий обязанности главы города Конаково Максим Ли, начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Конаковском районе Роман Семенов, начальник отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной ИФНС России № 9 по Тверской области Дарья Будылина, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Конаково и Конаковскому району Иван Смирнов и члены Совета - предприниматели города и района.

Более подробно суть проблем, которые есть с конкуренцией, изложил представитель уполномоченного по правам предпринимателей Тверской области в Конаковском районе Владимир Худяков:

- Если сегодня говорить о равных условиях труда и развитии здоровой конкуренции, то нужно понимать, что правила игры должны быть для всех одинаковыми. В частности, речь идет о так называемых ярмарках, которые проходят в центре города: на несколько дней открываются торговые ряды, и мы видим, как «белорусы» продают всё, начиная от продуктов питания заканчивая одеждой. И тут возникает вопрос: предъявляются ли к ним требования по пожарной безопасности, по сертификации товаров, по хранению и соответствию САНПИНам, - обозначил Владимир Худяков.

Высказали свое мнение и другие участники заседания. В процессе бурных обсуждений стало понятно, что деятельность такого рода недостаточно регламентирована.

Во-первых, органы Роспотребнадзора не имеют полномочий проводить проверку подобных ярмарок. Во-вторых, все рейдовые проверки надзорными органами осуществляются лишь по жалобе населения. В-третьих, выездная торговля - это как плюс для населения (возможность выбора), так и минус (качество продукции). В-четвертых, с одной стороны, для бюджета поселений, где проводятся такие ярмарки, это дополнительный доход в бюджет, с другой - это отсутствие фактических санкций за нарушение необходимых требований законодательства, что влечет за собой создание неравных условий труда.

Как оказалось, вопрос сложный, который требует всестороннего рассмотрения и решения. По итогам совещания были разработаны соответствующие рекомендации для администраций г. Конаково и Конаковского района, для предпринимателей. По решению Совета будет проведено повторное совещание с участием представителей прокуратуры и полиции с целью выработки конструктивного решения данного вопроса с учетом всех рекомендации по развитию здоровой конкуренции.

«Завидовские чтения»



3 и 4 декабря в Конаковском районе на базе гостиничного комплекса «Рэдиссон-Завидово» во второй раз состоялась научно-практическая конференция «Завидовские чтения». В этом году она посвящена истории и современному состоянию приволжских земель от Твери до Калязина. Мероприятие прошло в рамках научной конференции с международным участием «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие».

Организаторами «Завидовских чтений» выступили Российское историческое общество (Тверское отделение); Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство); Тверское областное краеведческое общество; администрация Конаковского района; общественный совет Конаковского района и ООО «Завидово Девелопмент».

Участниками конференции стали руководство поселений Конаковского района, краеведы, историки, философы, экологи, географы, геологи Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН, Российского государственного Университета им. Косыгина, Тверского государственного университета, а также научные сотрудники краеведческих музеев, студенты и представители духовенства.

Программа конференции включала в себя самые разные направления краеведческих исследований: это и природа, и народное хозяйство, и общественная жизнь края в их историческом развитии; это события, организации и люди региона; это фольклор, этнография и культурная жизнь.

На пленарном заседании прошла презентация очередного издания из новой краеведческой серии «Завидовские чтения» - сборника материалов конференции 2017 года.

Второй день работы конференции прошел в Доме-музее С.Д.Дрожжина и был посвящен 170-летию со дня рождения крестьянского поэта. Здесь был презентован новый поэтический сборник С.Д.Дрожжина «Гусляр», в который вошли как ранее известные произведения автора, так и неопубликованные.

Все материалы научно-практической конференции будут опубликованы в специальном издании «Завидовские чтения».

Ситуация на рынке труда

По информации, предоставленной в Центре занятости населения Конаковского района, по состоянию на 1 декабря 2018 года уровень безработицы в Конаковском районе составил 0,2 процента, коэффициент напряженности на рынке труда 0,2 процента. За содействием в трудоустройстве обратились 105 человек, из которых 81 - безработные. В настоящее время открыто 485 вакансий.

Наиболее востребованными остаются специалисты в сфере здравоохранения - 58 вакансий: врачи, медсестры и фельдшеры. На втором месте по востребованности специалисты в сфере обслуживания: официанты и продавцы.

Также в Конаковском районе не хватает воспитателей - 16 вакансий; полицейских - 13 вакансий; участковых уполномоченных полиции - 7 вакансий.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают: ГБУЗ «КЦРБ», ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА России, МБОУ СОШ и МБДОУ Конаковского района, ООО«Конаково Менеджмент», ОМВД России по Конаковскому району, ООО «Пир», ООО «Веста», Новозавидовское ОВО-ФФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области».

Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно получить в сети Интернет на Всероссийском информационном Портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на Портале службы занятости населения Тверской области (далее – Портал), который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.

За содействием в трудоустройстве и для получения более подробной информации обращайтесь в Центр занятости населения Конаковского района по адресу: город Конаково, улица Васильковского, дом 23.

О присвоении звания

29 ноября Собрание депутатов Конаковского района приняло решение о присвоении Сидорову Валентину Михайловичу звания «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОНАКОВСКОГО РАЙОНА».

В.М.Сидоров - народный художник СССР (1988) и РСФСР (1979), народный художник Украины (2004), член президиума Российской академии художеств, председатель правления Союза художников России, президент Международной конфедерации Союза художников стран СНГ, профессор.

Родился художник 5 мая 1928 года в деревне Сорокопенье Конаковского района Тверской области. Его картины «Вечер. Околица Коровина», «Наш дом в сугробах», «Там, за лесом, мое детство» посвящены его малой родине.

В 1948 году поступил в институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. В 1952 году он перевелся в Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова. В 1952 году в Коровине Сидоров пишет пейзаж «В полдень. Коровино», который был показан на первой выставке молодых художников Москвы. После окончания института в 1954 году В. Сидоров уезжает в родную деревню Коровино, где прожил около полутора лет, здесь пишет множество этюдов: «Первый снег», «Утро в избе», «Бабушкины сказки».

Труд на земле - главная тема творчества В.М.Сидорова первой половины 1960-х годов: «Под августовские росы», «Первый венец», «Август», «Весенний сад». В 1969 году Валентин Михайлович принял художественное руководство «Академической дачей». В деревне Подол Вышневолоцкого района построил художественную мастерскую.

В 1974 году за серию картин «Моя Родина» В.М.Сидорову присуждена Государственная премия РСФСР им. И.Е.Репина. В 1984 году за цикл пейзажей «Дороги детства» удостоен Государственной премии СССР. В 1996 году за картины «Защитникам Отечества посвящается», «Дома», «Ясный день. 22 июня», «Тихая моя Родина» В.М. Сидоров был отмечен золотой медалью Российской академии художеств. В 2003 году в Минске состоялась первая персональная выставка Валентина Михайловича Сидорова. Она называлась «На теплой земле». В апреле 2009 года выставка была представлена в Твери. В.М.Сидоров является автором книги «Край вдохновенья», повести «Гори, гори ясно...».

В деревне Коровино в память о земляках, ушедших на фронт, В.М.Сидоров возвел храм-часовню преподобного Сергия Радонежского. В 2005, 2018 гг. Валентин Михайлович приезжал на творческую встречу с земляками, которая состоялась в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке. Также в библиотеке прошла выставка его картин.

Пять шагов к «Цифре»



3 декабря Тверская область перешла на цифровое телевидение. Соответствующее сообщение появилось в этот день на экранах телевизоров, не подключенных к цифровому телевидению. Есть простой способ подключения, состоящий из пяти шагов.

Пять шагов к цифровому

телевидению

1. Проверить телевизор – какой формат вещания поддерживает встроенный тюнер (в инструкции или посмотреть характеристики модели в Интернете).

Если среди форматов есть DVB-T2, то телевизор принимает цифровое эфирное ТВ 20 теле- и 3 радиоканала.

Если такой формат не поддерживается, то необходима цифровая приставка (ресивер) формата DVB-T2.

2. Проверить антенну (при необходимости заменить).

Чтобы принимать 20 каналов цифрового эфирного ТВ, антенна должна быть дециметрового диапазона (ДМВ-диапазон).

Антенна ДМВ-диапазона должна быть направлена в сторону передающей вышки.

Выбор комнатной или наружной, пассивной или с усилителем антенны зависит от расстояния, на котором находится дом (квартира) от передающей вышки и условий приема (верхний или нижний этаж, окружающий рельеф).

Усиление должно соответствовать месту установки антенны! Если дом (квартира) расположены на расстоянии до 10 км от вышки, то усиление не требуется (усилитель наоборот станет помехой приему качественного сигнала).

3. Приобрести приставку формата DVB-T2 в магазине электронной техники, Интернет-магазине (в случае если телевизор не поддерживает формат DVB-T2).

4. Соединить кабельными линиями антенну, приставку формата DVB-T2 и телевизор (либо антенну и телевизор формата DVB-T2).

От качества кабеля напрямую зависит уровень сигнала. Для телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель должен быть целостным (без сращивания отдельных участков).

5. Провести настройку каналов:

а) в разделе «Установка» («Настройки», в разных устройствах разное название) выбрать «Автопоиск» – автоматически будут найдены 20 теле- и 3 радиоканала.

б) в разделе «Установка» выбрать «Ручной поиск», в открывшемся окне:

- указать номер ТВК (телевизионного канала) для вашего населенного пункта с ресурса КАРТА.РТРС.РФ;

- проверить уровень качества сигнала (более 50 процентов – сигнал хороший);

- в случае низкого качества сигнала необходимо поворачивать антенну и выбрать ее расположение, когда качество максимально.

Если вы уже принимали 10 федеральных каналов первого мультиплекса до 9 ноября 2018 года (до момента включения второго мультиплекса в Тверской области), то для приема 20 каналов нужно перенастроить имеющееся оборудование – заново запустить автопоиск на приставке или телевизоре либо еще раз провести ручной поиск каналов (будет найдено уже 20).

Кабельное и спутниковое телевидение продолжит свое вещание в привычном режиме. Изменения касаются только эфирного телевидения, которое вещает с телевизионных вышек Тверской области и которое поменяет формат вещания с аналогового на цифровой.

Федеральная «горячая линия» 8 800 220 2002 (вопросы о выборе и настройке оборудования, где купить, качество сигнала)

СМОТРИЦИФРУ.РФ (информационный портал) КАРТА.РТРС.РФ

8 (4822) 33 33 45 (прием заявок на оказание помощи волонтеров в подключении приобретенного оборудования).

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.