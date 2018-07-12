График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах Тверской области

posted by Максим Малахов on пт, 12/07/2018 - 10:15

 

с 10 по 16 декабря 2018г.


п/п

Дата

Время

Населенный пункт

  
 
 

1

10.12.2018

7:00-18:00

д.Борцино

  

2

11.12.2018

7:00-18:00

д.Борцино

  

3

12.12.2018

7:00-18:00

д.Борцино

  

4

13.12.2018

7:00-18:00

д. Белавино д. Шумново .

  

5

13.12.2018

7:00-18:00

д.Концово, с.Завидово ул.Ленинградская

  

6

14.12.2018

7:00-18:00

д. Белавино д. Шумново .

  

7

14.12.2018

7:00-18:00

д.Концово, с.Завидово ул.Ленинградская

  

8

15.12.2018

7:00-18:00

д. Белавино д. Шумново .

  

9

15.12.2018

7:00-18:00

г. Конаково ул. Боровая, ул. Луговая, ул. Цветочная, ул. Молодежная.

 

  

 

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района