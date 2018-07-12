График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах Тверской области

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
с 10 по 16 декабря 2018г.
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Дата
|
Время
|
Населенный пункт
|
1
|
10.12.2018
|
7:00-18:00
|
д.Борцино
|
2
|
11.12.2018
|
7:00-18:00
|
д.Борцино
|
3
|
12.12.2018
|
7:00-18:00
|
д.Борцино
|
4
|
13.12.2018
|
7:00-18:00
|
д. Белавино д. Шумново .
|
5
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13.12.2018
|
7:00-18:00
|
д.Концово, с.Завидово ул.Ленинградская
|
6
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14.12.2018
|
7:00-18:00
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д. Белавино д. Шумново .
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7
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14.12.2018
|
7:00-18:00
|
д.Концово, с.Завидово ул.Ленинградская
|
8
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15.12.2018
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7:00-18:00
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д. Белавино д. Шумново .
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9
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15.12.2018
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7:00-18:00
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г. Конаково ул. Боровая, ул. Луговая, ул. Цветочная, ул. Молодежная.
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