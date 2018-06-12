Более 20 млн рублей субсидий дополнительно получат производители молока Тверской области в 2018 году

На развитие отрасли молочного животноводства в Тверской области в 2018 году будет направлено дополнительно более 20 млн рубле й. Решение принято 6 декабря на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. Период субсидирования за произведённое и реализованное молоко продлён по ноябрь 2018 года включительно.

«Привлекая федеральные средства на проекты в сферах газификации, водоснабжения, дорожной отрасли, мы получаем возможность перераспределить региональные деньги на другие направления, в том числе на развитие агропромышленного комплекса. Также важно активно участвовать в программах федерального Министерства сельского хозяйства», — отметил Игорь Руденя.

Ранее на повышение продуктивности в молочном скотоводстве было заложено 142 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В январе-сентябре средства в полном объёме были выплачены сельхозпроизводителям, всего просубсидировано производство порядка 80 тыс. тонн молока. В целом объём реализованного малыми и средними хозяйствами молока за этот период составил более 115 тыс. тонн.

Выделение дополнительных средств позволит просубсидировать производство ещё более чем 11 тыс. тонн молока за октябрь-ноябрь. В числе получателей субсидии в рамках дополнительного финансирования – 20 предприятий Торжокского, Конаковского, Бежецкого, Вышневолоцкого, Сонковского, Калининского, Лесного, Старицкого, Зубцовского, Андреапольского районов, а также 56 малых хозяйств.

В 2018 году по сравнению с 2017-м размер субсидии на 1 кг произведённого и реализованного молока в Тверской области увеличен на 50 копеек – до 1,87 рубля. В июле на заседании регионального Правительства было принято решение о продлении сроков предоставления выплат, которые сельхозпроизводители получали в первом полугодии, на июль-сентябрь.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства региона, объемы производства молока в 2018 году составят 157,7 тыс. тонн (на 3,8 тыс. тонн больше, чем в 2017-м), реализации – 151,5 тыс. тонн (больше на 4,1 тыс. тонн). В этом году на 97 кг выросли надои на одну корову и достигли 4571 кг.

Пресс-служба Правительства Тверской области