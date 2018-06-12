«Главным управлением МЧС России по Тверской области 10 и 11 декабря 2018 года в период с 07.00 до 08.00 будет проведена техническая проверка Тверской региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тверской области с включением рупорных громкоговорителей, передачей по проводной радиотрансляционной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ каналам проверочных текстов. Просим население никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок».