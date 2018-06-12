В Тверской области более 1000 людей с ограниченными возможностями стали участниками творческого фестиваля «Путь к успеху» в 2018 году

6 декабря в Твери на сцене ДК «Пролетарка» прошел гала-концерт областного интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху». Его участниками стали люди с ограниченными возможностями здоровья из муниципальных образований региона, активисты общественных организаций инвалидов, учащиеся коррекционных школ, студенты.

«Этот фестиваль показывает, как много на тверской земле талантливых, активных и волевых людей, которые преодолели жизненные преграды, и нашли свой путь к успеху», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Начиная с мая, в Тверской области проходили муниципальные этапы фестиваля. Победители представляли муниципальное образование в трех зональных этапах, которые прошли в Нелидове, Максатихе и Торжке.

Фестиваль проводился по 6 номинациям. Участники показали свои таланты в прикладном искусстве, владении музыкальными инструментами, вокальном и танцевальном искусстве, чтении литературных произведений, жестовой песне.

По итогам выступлений гала-концерта профессиональным жюри были определены победители, обладатели Гран-при, а также специальных призов среди взрослых и детей.

В фестивале традиционно принимают участие люди с ограниченными возможностями из 43 муниципальных образований области. Количество участников ежегодно увеличивается: если в 2011 году было 59 участников, в 2018 году их количество составило более 1000 человек. В 2014 году фестиваль обрел свои символ и гимн. В 2016 году к мероприятиям форума впервые присоединились дети с инвалидностью.

Сегодня в Тверской области люди с ограниченными возможностями активно участвуют в общественной и культурной жизни региона, побеждают на всероссийских спортивных и творческих состязаниях, трудятся на предприятиях и в учреждениях.

Тверской регион является активным участником программ по формированию доступной среды, развитию среднего и профессионального образования, медицинской и социальной помощи для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Меры, принимаемые Правительством Тверской области, позволили трудоустроить в этом году более 450 людей с особыми потребностями – в пять раз больше, чем за 2017 год.

Пресс-служба Правительства Тверской области