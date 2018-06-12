На заседании Правительства Тверской области рассмотрели реализацию программы дорожных работ в 2018 году

Предварительные итоги реализации программы дорожных работ на автодорогах регионального и межмуниципального значения в 2018 году стали главным вопросом заседания Правительства Тверской области, которое 6 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«В феврале текущего года был утверждён новый порядок ремонта дорог в Тверской области и программа ремонта автомобильных дорог на 2018 год. Таким образом, было достаточно времени, чтобы в плановом порядке провести ремонт дорожной сети», - отметил Игорь Руденя.

В этом году программой ремонта дорог было охвачено 48 объектов. Как доложил на заседании Министр транспорта Игорь Павлов, работы полностью завершены на 80% объектах. В прошлом году в Верхневолжье были приняты региональные стандарты качества дорожных работ, усилены требования к проведению ремонта и контроль за его выполнением. В результате Дорожный фонд Тверской области не принял работы на 5 участках. Контракты с компаниями, не выполнившими свои обязательства, расторгнуты, средства останутся в бюджете области, к подрядчикам будут применены штрафные санкции.

Объемы дорожного ремонта в Верхневолжье с 2016 года значительно выросли и ежегодно увеличиваются. Если в 2014 и 2015 годах в Тверской области в рамках программы было отремонтировано 22,7 км и 33,9 км дорог соответственно, то в 2016 году было приведено в порядок уже 112,1 км, в 2017-м - 208,4 км, в 2018-м - 223 км региональных и межмуниципальных дорог. В первую очередь это социально значимые направления и туристические маршруты: Тверь - Рождествено – 1 мая, подъезд к г. Нелидово, Красномайский – Фирово, Западная Двина – Жарковский, Тверь – Тургиново, Рамешки – Максатиха, Торжок – Высокое – Берново – Старица, подъезд к мемориалу «Ксты», «Тверь – Тургиново – Домотканово, Савватьево – Поддубье – Орша, «Москва – Санкт-Петербург» - Раек и другие объекты. В ближайшие 6 лет в рамках отраслевого нацпроекта в Тверской области предстоит привести в порядок более 3500 км дорог.

В ходе обсуждения вопроса прозвучали предложения повысить качество культуры производства дорожных работ и зимнего содержания трасс.

«После качественно выполненного ремонта дороги должны соответствующим образом содержаться профессиональными компаниями», - подчеркнул Игорь Руденя.

Уже в ближайшее время в регионе планируется принять стандарты зимнего содержания дорог.

В этом году общий объем средств дорожного фонда Тверской области составил свыше 7,1 млрд рублей, из которых более 42% было направлено на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог. Оставшаяся часть средств - на содержание дорог и поддержку муниципалитетов по отрасли дорожного хозяйства.

Пресс-служба Правительства Тверской области