Позитивные события с участием Игоря Рудени вошли в мониторинг фонда «Петербургская политика» за ноябрь

Тверская область сохранила свои позиции в группе регионов со средней устойчивостью в опубликованном сегодня рейтинге фонда «Петербургская политика».

Также на сайте фонда представлен мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за прошедший месяц. По версии составителей мониторинга, для Тверской области одним из ключевых событий ноября стал переход Верхневолжья первым из российских регионов полностью с аналогового эфирного вещания на цифровое.

Напомним, запуск телеканалов второго мультиплекса в цифровом качестве состоялся 9 ноября в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко, руководители федеральных СМИ и известные телеведущие. О ходе реализации проекта Игорь Руденя доложил президенту Владимиру Путину на рабочей встрече 4 декабря.

В мониторинг основных событий также вошло обсуждение губернатором Игорем Руденей и председателем Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Кириллом Брелем вопросов сотрудничества по реализации социально-экономических проектов.

«Мы хотели бы совместно работать над привлечением инвесторов в отрасли сельского хозяйства, машиностроения, туризма, среднего и малого бизнеса», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: Правительство Тверской области заинтересовано в презентации инвестиционного потенциала региона крупным клиентам Сбербанка. Руководство банка поддержало инициативу. Особое внимание на встрече уделили повышению доступности банковских услуг для жителей Верхневолжья, информатизации социальной сферы и транспорта. В частности, банк выразил готовность к реализации проекта по установке терминалов оплаты услуг в офисах МФЦ.

Фонд «Петербургская политика» - российский исследовательский и экспертный центр, который был создан в 2002 году для изучения общественного мнения и социальных процессов в обществе, а также для проведения научных, социологических и политических исследований.