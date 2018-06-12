50 машин дров доставили в этом году тверские волонтеры одиноким пенсионерам за счет грантовой поддержки

50 машин по 5 кубометров колотых дров для 50 одиноких пенсионеров закупили в этом году тверские волонтеры за счет грантовых средств. Проект «Подари дрова» был поддержан на всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, который появился на платформе некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»,созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Автором проекта является Николай Романенко из Тверской области, он занимается волонтёрской деятельностью на протяжении 11 лет, в его команде порядка 300 добровольцев. Акция «Подари дрова» реализуется с 2014 года. За это время добровольцам удалось помочь более 700 пенсионерам, привлечь в проект более 4 млн рублей спонсорских средств.

Добровольцы не только организуют сбор денежных средств, на которые впоследствии закупают и доставляют дрова, но также помогают их укладывать.

Проект в короткие сроки стал межрегиональным: сейчас при помощи партнеров акции дрова на зиму получают не только в Тверской области, но и пенсионеры Смоленской, Тульской, Архангельской, Псковской, Кемеровской, Ростовской, Калининградской, Омской областей. Чтобы получить помощь, одиноким пожилым людям нужно обратиться в местный орган соцзащиты. Узнать, как принять участие в акции, можно на сайте podari-drova.ru.

В Тверской области широко развито волонтерское движение. Сегодня эта работа объединяет в регионе тысячи активистов. На днях 23 тверских добровольца приняли участие в Международном форуме в Москве. Событие объединило более 15 тысяч волонтеров из России и зарубежных стран и стало итоговым мероприятием Года добровольца, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Правительства Тверской области