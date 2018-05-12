Игорь Щёголев и Игорь Руденя обсудили подготовку Тверской области к реализации нацпроекта «Жильё и городская среда»

5 декабря в Правительстве Тверской области полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и Губернатор Игорь Руденя провели совещание о реализации в регионе национального проекта «Жильё и городская среда» в рамках Стратегии 2024.

«Необходимо оценить проекты на начальном этапе, затем поквартально отслеживать, как идёт их реализация с тем, чтобы увидеть результат к 2024 году», — отметил Игорь Щёголев.

«Верхневолжье планирует принять участие во всех нацпроектах. Нам бы хотелось, чтобы все муниципалитеты Тверской области одинаково успешно были задействованы в их реализации», — подчеркнул Игорь Руденя.

Участие в нацпроекте «Жильё и городская среда» направлено на обеспечение граждан комфортным жильем, создание современной среды для жизни, а также будет способствовать развитию строительной индустрии, малого и среднего бизнеса, туристической привлекательность территорий.

В рамках подпроекта «Жильё» в Тверской области планируется увеличить по итогам 2024 года объёмы ввода жилья более чем в два раза по сравнению с 2017-м: с 434 тыс. кв. м до 990 тыс. кв. м. Проект по сокращению непригодного для проживания жилья станет продолжением программ по переселению из аварийного жилого фонда. В 2019-2024 годах планируется расселить жителей из более 60 тыс. кв. м. Регион также будет участвовать в повышении доступности ипотечных кредитов через проект «Ипотека».

Перед совещанием Игорь Щёголев и Игорь Руденя посетили ряд объектов комфортной городской среды Твери: осмотрели ландшафтный парк «Тьмака», аллею славы в микрорайоне «Мамулино», а также пообщались с жителями домов Двора Пролетарки.

Кроме того, Игорь Щёголев и Игорь Руденя побывали в музее выдающегося российского военачальника Иосифа Гурко в Сахарово. В ноябре там был торжественно открыт бюст герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Событие приурочено к 190-летию со дня рождения фельдмаршала Гурко и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига.

Справочно: В Тверской области реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который с 2019 года становится частью нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2018 году, по сравнению с 2017-м, в регионе в 5 раз увеличилось количество муниципалитетов-участников проекта – с 8 до 42. В 2018 году в программу вошли 79 дворовых территорий, 51 общественное пространство. Кроме того, в текущем году 10 городских поселений являются получателями субсидии на обустройство парков. Торжок и Осташков получили дотации как победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

В 2019 году планируется обеспечить финансовую поддержку 74 муниципалитетам на реализацию около 140 проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Финансирование составит более 426 млн рублей, из них свыше 411 млн рублей – федеральные средства.

Пресс-служба Правительства Тверской области