Игорь Щёголев: Появление имени Михаила Тверского на карте города даст начало новой традиции почитания святого

Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев на церемонии переименования Советской площади столицы Верхневолжья в площадь Михаила Тверского выразил уверенность, что появление имени святого благоверного князя на карте города даст начало новой традиции почитания его памяти.

«Подвиг святого благоверного князя Михаила Ярославича наши предки помнили на протяжении многих веков. Не случайно в 16 веке он был канонизирован и после этого много лет являлся общероссийским святым», – сказал Игорь Щёголев.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто принял это замечательное решение. Желаю, чтобы вместе с новым наименованием завершилось благоустройство этого чудесного уголка Твери и многих других, чтобы город развивался и хорошел», – добавил полпред.

5 декабря, в День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, в столице Верхневолжья прошли торжества в честь 700-летия подвига небесного покровителя тверской земли и 650-летия преставления его супруги, святой благоверной Анны Кашинской.

«700-летие подвига Михаила Тверского является очень важным и масштабным событием не только для Тверской области, но и всей России. В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа торжественных мероприятий началась с Божественной литургии в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе. В храм был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который 4 декабря тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен.

В Тверском императорском дворце открылась выставка «Дом Святого Спаса», посвящённая истории храма. В экспозиции — сохранённые реликвии Спасо-Преображенского собора, артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего храма. Также в торжественной обстановке была погашена почтовая марка «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

В библиотеке им. А.М. Горького прошло пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников стал известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

Завершился День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.