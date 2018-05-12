В Твери прошло торжественное мероприятие в честь 700-летия подвига Михаила Тверского

5 декабря в Тверском академическом театре драмы прошло торжественное мероприятие, посвящённое 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.Участие в нём приняли полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, главы муниципальных образований региона и другие почётные гости.

«Если ставятся перед собой такие примеры и образцы для подражания, как Михаил Тверской и Анна Кашинская, то у этого народа есть будущее. Жители Твери вносят свой вклад в почитание и увековечение памяти святых. Теперь площадь в городе носит имя Михаила Тверского, идет восстановление Спасо-Преображенского собора и других памятников, связанных с именами уроженцев тверской земли. Очень важно продолжать эту линию по возрождению нашей исторической памяти», – отметил Игорь Щёголев.

« Мы помним и глубоко чтим вклад Михаила Ярославича в укрепление своего княжества и всей Руси. Но главное в нашем почитании святого покровителя тверской земли – это память о его духовном подвиге. Вера в Отечество, готовность защитить его ценой собственной жизни, – это главные черты нашего национального характера, которые проявил перед лицом смертельной опасности великий князь Михаил Ярославич Тверской», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона наградил почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» выдающегося историка, руководителя Центра по истории Древней Руси Российской Академии наук Владимира Кучкина. Благодаря его исследованиям стал известен масштаб фигуры великого князя, его роль в истории страны.

Знаком Губернатора «Во благо земли Тверской» отмечен труд игумении Иулиании, которая уже более 20 лет является настоятельницей созданного в середине 90-х годов прошлого века Свято-Екатерининского женского монастыря в Твери. Игумения ведёт активную просветительскую, благотворительную деятельность, работу по духовно-нравственному воспитанию жителей региона.

В ходе торжественного мероприятия в театре драмы состоялось выступление академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской 5 декабря начались с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, которую провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва. В Спасо-Преображенский собор был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен.

Одним из центральных событий празднования 700-летия подвига святого благоверного князя стала церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. Также состоялась церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской». В Тверском императорском дворце открылась выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории Спасо-Преображенского собора, его сохраненным реликвиям, а также артефактам, найденным на месте раскопок.

В областной библиотеке им. А.М. Горького 5 декабря прошло пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников стал Владимир Кучкин.

Пресс-служба Правительства Тверской области