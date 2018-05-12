В Твери состоялась церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской»

Полномочный Представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и Губернатор Игорь Руденя приняли участие в торжественной церемонии памятного гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской (1271-1318)». Мероприятие проходило в день 700-летия подвига Михаила Тверского.

«Выпуск такой марки становится не просто памятным атрибутом 700-летия подвига Михаила Тверского, а настоящим событием, материальным свидетельством истории», - отметил Игорь Щеголев.

«700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского — это важная памятная дата для нашего региона, для всей России, и всего православного мира. Как и семь веков назад, сегодня его имя сплотило людей всех поколений гордостью за выдающуюся историю тверской земли», — считает Игорь Руденя.

В церемонии гашения марки также приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Савва, директор Управления Федерального почтовой связи Тверской области и макрорегиона «Центр» Николай Гусар, представители региональной общественной организации «Союз филателистов».

Почтовая миниатюра размером 65×32,5 мм издана тиражом 1 млн экземпляров. Для проведения церемонии был изготовлен специальный почтовый штемпель, а также конверт первого дня.

«Издание тематической почтовой продукции, посвященной подвигу святого князя Михаила Тверского, позволит сохранить этот день в истории региона и запечатлеть память о нашем великом соотечественнике на долгие годы», – подчеркнул Николай Гусар.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского 5 декабря начались с Божественной литургии в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе, которую провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва. В Спасо-Преображенский собор был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Масштабное празднование 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

В библиотеке им. А.М. Горького проходит пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников стал известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин. В Тверском императорском дворце открылась выставка«Дом Святого Спаса», посвященную истории Спасо-Преображенского собора, его сохраненным реликвиям, а также артефактам, найденным на месте раскопок.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

В учреждениях культуры, библиотеках, школах региона в этот день проходят уроки мужества и истории, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты – всего более 80 мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области