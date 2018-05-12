В столице Верхневолжья состоялось торжественное открытие площади Михаила Тверского

5 декабря в Твери проходят торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Одним из центральных мероприятий стала церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. Участие в ней приняли полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, духовенство, ветераны, главы муниципальных образований региона, другие почётные гости.

«В последнее время мы все чаще говорим о ярких именах в истории нашей страны и многие из них открываем заново. Подвиг Михаила Ярославича помнили наши предки на протяжении многих веков. Не случайно в 16 веке он был канонизирован и после этого много лет был общероссийским святым. Возвращаясь к традиции почитания Михаила Тверского, мы создаем новую традицию: теперь его имя будет носить центральная площадь вашего замечательного города», – сказал Игорь Щёголев.

«В истории Твери и всей тверской земли немало имён, которые дают полное основание гордиться историей города и нашего края. Многие из них увековечены в названиях улиц и площадей. Сегодня, в день 700-летия духовного подвига нашего небесного покровителя, мы стоим на площади, которая носит имя великого воина. Сейчас в Твери восстанавливается духовный символ всей Тверской области – Спасо-Преображенский собор», – отметил Игорь Руденя.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва провёл перед памятником Михаилу Тверскому молебен, гости церемонии возложили к монументу цветы. Тверские реконструкторы представили театрализованное действо «700 лет духовного подвига Михаила Тверского».

Площадь не только получила имя Михаила Тверского, но и обрела новый облик. К торжествам приурочили включение подсветки на первой в регионе телевизионной башне, расположенной на центральной площади Твери.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской 5 декабря начались с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, которую провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва. В Спасо-Преображенский собор был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен.

5 декабря в областной картинной галерее в здании Тверского императорского дворца открылась выставка «Дом святого Спаса», посвящённая истории восстанавливаемого Спасо-Преображенского собора. Также состоялась церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

В областной библиотеке им. А.М. Горького прошло пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников стал известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.