В Тверском императорском дворце открылась выставка «Дом святого Спаса», посвящённая Спасо-Преображенскому собору

5 декабря, в день 700-летия подвига Михаила Тверского, в областной картинной галерее в здании Тверского императорского дворца открылась выставка «Дом святого Спаса», посвящённая истории восстанавливаемого Спасо-Преображенского собора. Первыми посетителями стали полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, депутат Государственной Думы Сергей Веремеенко, митрополит Тверской и Кашинский Савва, другие почётные гости.

В экспозицию «Дом святого Спаса» вошли сохранённые реликвии храма, а также артефакты, найденные на месте археологических раскопок на Соборной площади. Это предметы церковного богослужения из драгоценных металлов XVI-XIX веков, иконы, портреты тверских архиепископов XVIII-XIX веков, покров на раку с мощами Михаила Тверского 1873 года, а также бытовые, религиозные и светские вещи, фрагменты фресок, архитектурные детали, уникальное рукописное Евангелие 1417 года — самая древняя из сохранившихся рукописей, созданных на тверской земле.

Внешний вид Спасо-Преображенского собора до разрушения запечатлён на представленных на выставке иконах рубежа XVII-XVIII веков, гравюрах и литографиях XVIII-XIX веков. Кроме того, в зале академической живописи Тверской областной картинной галереи можно увидеть картины художника Ивана Орлова «Смерть в Орде Михаила Тверского» и «Напутствования князя Михаила Тверского», созданные в XIX веке. Полотна ранее украшали Спасо-Преображенский собор.

Выставка «Дом святого Спаса» будет открыта до 5 июня 2019 года.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской 5 декабря начались с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, которую провёл митрополит Тверской и Кашинский Савва. В Спасо-Преображенский собор был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

«Сегодня нас всех объединила любовь к тверской земле, уважение к ее истории, культуре. Спасо-Преображенский собор всегда был душой Твери, поэтому очень важно, что сегодня происходит духовное возрождение Тверской области, наших традиционных ценностей», – отметил Игорь Руденя после богослужения.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен.

Одним из центральных событий празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского стала церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. Также состоялась церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

В областной библиотеке им. А.М. Горького 5 декабря прошло пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников стал известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области