В день 700-летия подвига Михаила Тверского в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла Божественная литургия

5 декабря, в день 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла Божественная литургия. На богослужении присутствовали Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, главы муниципальных образований региона, другие почетные гости.

Божественную литургию провел митрополит Тверской и Кашинский Савва. В этот день в Спасо-Преображенский собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

«Сегодня нас всех объединила любовь к тверской земле, уважение к ее истории, культуре. Спасо-Преображенский собор всегда был душой Твери, поэтому очень важно, что сегодня происходит духовное возрождение Тверской области, наших традиционных ценностей», – отметил после богослужения Губернатор Игорь Руденя.

«Михаил Тверской – гордость тверской земли. Надеюсь, что вознося молитвы великому князю, вспоминая о нем, мы станем лучше, нравственнее», - подчеркнул митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в соборе до 1934 года. После разрушения храма в 1935 году святые мощи были утрачены.

В настоящее время часть мощей Михаила Тверского находится в Москве, в храме Петра и Павла в Лефортово. В столице Верхневолжья ковчег с частицей мощей небесного покровителя тверской земли будет храниться в Воскресенском кафедральном соборе. После завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора святыня будет возвращена на своё историческое место.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

Кроме Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, 5 декабря откроется выставка «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, посвященная истории храма. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего собора. Также запланирована торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, гашение почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

В библиотеке им. А.М. Горького состоится пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников станет известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

В учреждениях культуры, библиотеках, школах региона в этот день пройдут уроки мужества и истории, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты – всего более 80 мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области