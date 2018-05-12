ТЕМА ДНЯ: Тверская область отмечает 700-летие духовного подвига Михаила Тверского

5 декабря – День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. В столице Верхневолжья сегодня пройдут торжества в честь 700-летия подвига небесного покровителя тверской земли и 650-летия преставления его супруги, святой благоверной Анны Кашинской.

«700-летие подвига Михаила Тверского является очень важным и масштабным событием не только для Тверской области, но и всей России. В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа торжественных мероприятий началась с Божественной литургии в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе. В храм принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который 4 декабря тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в храме долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен.

Одним из центральных мероприятий торжественного дня станет церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвящённая истории храма. В экспозиции — сохранённые реликвии Спасо-Преображенского собора, артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего храма. Также в торжественной обстановке будет погашена почтовая марка «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

В библиотеке им. А.М. Горького пройдёт пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников станет известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

В учреждениях культуры, библиотеках, школах региона сегодня пройдут уроки мужества и истории, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты – всего более 80 мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области