Людмила Скаковская: «Поездка тверской делегации на литургию в Успенский собор Кремля организована на самом высоком уровне»

Исполняющая обязанности ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская считает, что памятные мероприятия, посвященные 700-летию духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, позволят еще более глубоко осознать его значимость как выдающегося государственного деятеля.

«Сегодня состоялось знаковое событие – Святейший Патриарх Кирилл провел Божественную литургию в Успенском храме Московского Кремля, и тверской земле был передан ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского. Кроме того, в областном центре, муниципальных образованиях проходят просветительские акции. У нас в университете практически с 1 сентября тоже проводятся мероприятия. А вчера в Завидово началась большая трехдневная международная научная конференция «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие», которая завершится 5 декабря пленарным заседанием в Твери», – рассказала Людмила Скаковская.

Руководитель вуза также качественную организацию мероприятий, связанных с именем Михаила Тверского.

«Сегодняшняя поездка была организована на самом высоком уровне. Большая тверская делегация приехала в столицу специальным рейсом «Ласточки», это очень удобно, ведь участие в литургии приняли как представители Твери, так и районов области, и было важно всем вовремя прибыть на богослужение», – отметила Людмила Скаковская, поблагодарив всех, кто занимался подготовкой к торжествам.

Напомним, 4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьей, а также делегация Верхневолжья: представители муниципальных образований, общественных организаций, регионального Правительства – всего около 300 человек. В дни празднования 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского участие в литургии приняли митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство Тверской епархии, Губернаторский камерный хор «Русские партес».

Патриарх Кирилл передал Тверской области ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского.

«Сегодня свершилось важное событие – в отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского, небесного покровителя Верхневолжья. Это награда для всех жителей тверской земли», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского будет принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор в Твери на время богослужения, которое пройдёт в храме 5 декабря, в День памяти Михаила Тверского.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

Кроме Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, 5 декабря откроется выставка «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, посвященная истории храм, пройдёт торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На историческом факультете Тверского государственного университета состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.