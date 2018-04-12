Сергей Журавлев: Память о Михаиле Тверском нужно передать новым поколениям

По мнению главы администрации Старицкого района Сергея Журавлева, торжественные мероприятия в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского имеют серьезное духовное и общественное значение для тверской земли.

«Впечатления от службы, которую провел Патриарх Кирилл, незабываемые, – поделился Сергей Журавлев, который вместе с другими членами делегации Верхневолжья прибыл в Москву на скоростном электропоезде «Ласточка». – В эти дни мы вспоминаем 700-летие подвига нашего земляка Михаила Тверского, который был настоящим патриотом Отечества. Для нашего муниципалитета его имя на особом счету, ведь именно на территории современного Старицкого района в 1317 году произошла знаменитая Бортеневская битва. Русские войска под предводительством Михаила Тверского впервые в истории одержали победу над монголо-татарами».

Сергей Журавлев считает, что память об этом выдающемся государственном деятеле нужно передавать из поколения в поколение: «Мы ведем такую работу в школах, в районе проходят конференции, памятные мероприятия».

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, а также делегация Верхневолжья: представители муниципальных образований, общественных организаций, регионального Правительства – всего около 300 человек. Участие в литургии приняли митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство Тверской епархии, Губернаторский камерный хор «Русские партес».

Патриарх Кирилл передал Тверской области ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского.

«Сегодня свершилось важное событие – в отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского, небесного покровителя Верхневолжья. Это награда для всех жителей тверской земли», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского будет принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор в Твери на время богослужения, которое пройдёт в храме 5 декабря, в День памяти Михаила Тверского.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в соборе до 1934 года. После разрушения храма в 1935 году святые мощи были утрачены.

В 2018 году стало известно, что часть мощей Михаила Тверского находится в Москве, в храме Петра и Павла в Лефортово. В столице Верхневолжья ковчег с частицей мощей Михаила Тверского будет храниться в Воскресенском кафедральном соборе. После завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора святыня будет возвращена на своё историческое место.

Кроме Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, 5 декабря откроется выставка «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, посвященная истории храма, пройдёт торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На историческом факультете Тверского государственного университета состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие».

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.