Владимир Лукин: Символично, что торжества в честь Михаила Тверского прошли в Московском Кремле, в самом сердце России

4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, а также делегация Верхневолжья: представители муниципальных образований, общественных организаций, регионального Правительства – всего около 300 человек. В дни празднования 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского участие в литургии приняли митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство Тверской епархии, Губернаторский камерный хор «Русские партес».

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Лукин считает, что жизнь Михаила Тверского является ярким символом служения людям и Отечеству.

«С его личностью связаны выдающиеся страницы российской истории, в том числе непростой период, когда государство было раздроблено и подчинено внешней силе. В это трудное время, когда во всех слоях общества остро стояла проблема выживания, великий князь стал моральным эталоном, принес себя в жертву во имя высоких нравственных принципов и будущего страны, – поделился мнением сенатор. – Знаменательно, что память о Михаиле Тверском с таким уважением и достоинством сегодня почтили в самом сердце нашего государства, Успенском соборе Московского Кремля».

Владимир Лукин добавил, что имя святого благоверного князя олицетворяет величие и благородство города Твери: «И это очень здорово, что жители тверского региона приехали в Москву, чтобы помолиться во главе с Предстоятелем Русской православной церкви Патриархом Кириллом. Рад, что разделил эту радость, тем более, что по отцовской линии принадлежу к старинному тверскому роду».

4 декабря Патриарх Кирилл передал Тверской области ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского.

«Сегодня свершилось важное событие – в отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского, небесного покровителя Верхневолжья. Это награда для всех жителей тверской земли», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

За внимание к вопросам помощи Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл наградил Игоря Руденю Орденом преподобного Сергия Радонежского 3 степени.

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского будет принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор в Твери на время богослужения, которое пройдёт в храме 5 декабря, в День памяти Михаила Тверского.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в соборе до 1934 года. После разрушения храма в 1935 году святые мощи были утрачены.

В 2018 году стало известно, что часть мощей Михаила Тверского находится в Москве, в храме Петра и Павла в Лефортово. В столице Верхневолжья ковчег с частицей мощей Михаила Тверского будет храниться в Воскресенском кафедральном соборе. После завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора святыня будет возвращена на своё историческое место.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

Кроме Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, 5 декабря откроется выставка «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, посвященная истории храма, пройдёт торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На историческом факультете Тверского государственного университета состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.