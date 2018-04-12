В Твери к 700-летию подвига Михаила Тверского будет приурочен православный кинофестиваль «Русское сердце»

7 декабря в Твери в областном доме народного творчества открывается православный кинофестиваль «Русское сердце». Мероприятие проводится второй раз, в этом году фестиваль приурочен к 700-летию подвига великого князя Михаила Тверского.

«Главная цель мероприятий, приуроченных к знаковой дате, в том, чтобы жители Тверской области, люди, которые здесь родились, трудились, которые бывали на тверской земле, соотносили себя с великой историей страны. А также города Твери как центра и сердца исторического региона», –считает Губернатор Игорь Руденя.

С 7 по 9 декабря фестиваль будет проходить в Твери, 15-16 декабря он продолжится в Калязине.

В программу кинофестиваля входят показы игрового, документального и короткометражного кино. В частности, будут представлены фильмы «Непрощённый» реж. С. Андреасян, «Врач» реж. Ю. Куценко, «Монах и бес» реж. Н. Досталь, «Жили-были» реж. Э. Парри, документальные картины «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» и «Крымский партизан Витя Коробков» реж. Л. Касаткина, другие ленты.

Также запланированы встречи с режиссерами и членами съемочных групп фильмов, обсуждение, пресс-конференции, круглые столы.

Организаторы фестиваля - продюсерская компания «Русь» и творческое объединение «Жар-птица», по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы, при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московской Патриархии, Тверьгосфильмофонда, общества Михаила Тверского, Ассоциации тверских землячеств, Тверского православного молодежного клуба «Сеятель».

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля состоялась Божественная литургия в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, а также делегация Верхневолжья: представители муниципальных образований, общественных организаций, регионального Правительства – всего около 300 человек. В дни празднования 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского участие в литургии приняли митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство Тверской епархии, Губернаторский камерный хор «Русский партес».

По завершении богослужения Патриарх Кирилл передал Митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского.

За внимание к вопросам помощи Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл наградил Игоря Руденю Орденом преподобного Сергия Радонежского 3 степени.

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского будет принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор в Твери на время богослужения, которое пройдёт в храме 5 декабря, в День памяти Михаила Тверского.

Также в этот день в Твери откроется выставка «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, посвященная истории храма. Запланирована торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской», международная научная конференция «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие».

День памяти Михаила Тверского завершится торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области