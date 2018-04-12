Патриарх Кирилл: «Тверская земля всегда имела большое значение в истории нашего Отечества»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, завершая Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, отметил особое значение тверской земли в истории России.

«Мы сегодня молились о тверской земле, которая всегда имела большое значение в истории нашего Отечества – и как важный политический, государственный центр, и как очень важный духовный центр», – отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Напомним, 4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьей, а также делегация Верхневолжья: представители муниципальных образований, общественных организаций, регионального Правительства – всего около 300 человек. В дни празднования 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского участие в литургии приняли митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство Тверской епархии, Губернаторский камерный хор «Русский партес».

В память о молитвенном общении и в канун празднования 700-летия духовного подвига Михаила Тверского Патриарх Кирилл передал митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве частицу мощей святого благоверного князя. Ковчег с частицей мощей будет принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор в Твери на время богослужения, которое пройдёт в храме 5 декабря, в День памяти Михаила Тверского.

«Сегодня свершилось важное событие – в отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского, небесного покровителя Верхневолжья. Это награда для всех жителей тверской земли», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

Кроме Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, 5 декабря откроется выставка «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, посвященная истории храм, пройдёт торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На историческом факультете Тверского государственного университета состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.