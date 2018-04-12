Заявление Игоря Рудени об отсутствии планов ввоза в регион отходов из других субъектов попало в рейтинг «Губернаторская повестка»

Губернатор Игорь Руденя подтвердил свою позицию о недопустимости ввоза твердых коммунальных отходов в Тверскую область с территорий других регионов. Заявление вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте «Давыдов.Индекс».

Напомним, региональная программа в сфере обращения с коммунальными отходами была принята 26 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Реализация мероприятий госпрограммы рассчитана до 2028 года.

В соответствии с майским Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина сформирован национальный проект «Экология», который предусматривает формирование в стране к 2024 году комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Это исторический период – когда система в регионе переходит в серьезную стадию развития, упорядочиваются все места размещения полигонов, статус оператора. Сегодня обозначены семь кластеров, которые утверждены в региональной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Муниципальные образования, входящие в эти кластеры, будут централизованно заниматься их оборотом. Не подразумевается и не планируется размещение отходов из других территорий в Тверской области», – подчеркнул Игорь Руденя.

В регионе сформированы Бежецкий, Вышеволоцкий, Кимрский, Нелидовский, Ржевский, Тверской и Торжокский кластеры. При их определении учитывалась численность населения районов и городских округов, транспортная доступность и другие факторы. В пределах кластеров запланировано развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе строительство мусоросортировочных станций.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые события, решения и заявления представителей губернаторского корпуса за прошедшую неделю.

Павел Голованов