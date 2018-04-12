В Успенском соборе Московского Кремля проходит Божественная литургия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского

4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в честь 700-летия подвига Михаила Тверского. На богослужении присутствуют полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, митрополит Тверской и Кашинский Савва, а также делегация Верхневолжья: представители духовенства, муниципальных образований, общественных организаций, регионального Правительства – всего около 300 человек. Прямая трансляция литургии ведется на телеканале «Союз».

«700-летие подвига Михаила Тверского является очень важным и масштабным событием не только для Тверской области, но и всей России. В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

5 декабря пройдет Божественная литургия в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе, который был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Жители и гости региона смогут услышать перезвон колоколов всех храмов области. В этот же день в Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории храма. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего собора.

Также запланирована торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На историческом факультете Тверского государственного университета состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников станет известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

Кроме того, в учреждениях культуры, библиотеках, школах региона в этот день пройдут уроки мужества и истории, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты – всего более 80 мероприятий.

3 декабря в Российском историческом обществе в столице открылась выставка заслуженного художника России Людмилы Юга, также состоялся показ моноспектакля «Михаил Тверской» с участием заслуженного артиста России Георгия Пономарева.

Пресс-служба Правительства Тверской области