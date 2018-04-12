В Правительстве Тверской области обсудили адресную инвестиционную программу на 2019-2021 годы

3 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, на котором рассмотрели адресную инвестиционную программу (АИП) региона на 2019, а также 2020-2021 годы. Документ предусматривает строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, ЖКХ, дорожного хозяйства. Впервые в 2019 году в АИП войдут проекты в сфере туризма.

«Адресная инвестиционная программа должна обеспечить выравнивание возможностей муниципальных образований для развития, привлечение частных инвестиций, снизить отток населения с территорий. Для этого необходима газификация, развитие энергетики, дорожной сети», — отметил Игорь Руденя.

В числе ключевых проектов АИП на 2019, а также 2020-2021 годы – строительство газовых сетей, детской областной больницы в Твери, школ и детских садов, спортивных объектов в разных муниципалитетах, модернизация объектов теплоснабжения, реконструкции очистных сооружений, создание инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В дорожной отрасли в программу предполагается включить реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, строительство подходов к ледовой переправе в ЗАТО Озёрный и другие объекты.

Знаковые объекты АИП по отрасли туризма – транспортно-пересадочный узел в Завидово, пешеходный мост через Тьмаку в Твери, реконструкция ряда автомобильных дорог.

За последние несколько лет объёмы финансирования адресной инвестиционной программы Тверской области существенно выросли. В 2019 году на строительство объектов социальной, дорожной, коммунальной инфраструктуры предполагается направить более 5,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. В 2016-м этот показатель составлял порядка 890 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области