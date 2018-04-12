Проект Тверской области «Мобильное здравоохранение» отмечен на всероссийском уровне

Проект «Мобильное здравоохранение» Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ) стал победителем Всероссийского конкурса проектов в сфере профилактической медицины и популяризации здорового образа жизни в номинации «Успешная практика проведения профилактической работы с населением». Награда вручена на Международном форуме добровольцев координатору проекта Вагану Акопяну.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи – одна из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение», разработанного в соответствии с майским Указом Президента России Владимира Путина.

«Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь – это важнейшее право каждого гражданина. Президент России Владимир Путин поставил четкие задачи по развитию медицинской помощи, прежде всего, на селе, в небольших городах и посёлках», – отметил Игорь Руденя на одном из заседаний регионального Правительства, посвященных повышению доступности и качества первичного звена здравоохранения.

Участники проекта «Мобильное здравоохранение», студенты ТГМУ, проводят прием пациентов в городах и селах Тверской области, в том числе самых отдаленных территориях. Будущие медики работают в поликлиниках ЦРБ, фельдшерско-акушерских пунктах, офисах врачей общей практики сельских поселений, а также осуществляют обходы отдаленных домов. Студенты измеряют артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, снимают электрокардиограмму сердца, проводят медико-профилактическое консультирование.

Проект «Мобильное здравоохранение» получил высокую оценку экспертов, организаторов конкурса – Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России и всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Участниками Международного форума добровольцев, который проходит с 2 по 5 декабря в Москве, стали более 200 волонтеров-медиков со всей России. В целом событие объединило более 15 тысяч добровольцев из России и зарубежных стран. В работе форума принимают участие 23 представителя Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области