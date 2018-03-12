Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

3 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл традиционное совещание с членами Правительства Тверской области. В частности, обсуждалась подготовка к празднованию 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Основные мероприятия, приуроченные к знаковым датам, состоятся 4 и 5 декабря. 4 декабря делегация Верхневолжья в составе около 300 человек примет участие в Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля, которую проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря, в День памяти князя Михаила Тверского, Божественная литургия пройдёт в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе в Твери. В этот день также запланировано открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие» в ТвГУ, выставки «Дом святого Спаса» в Тверском императорском дворце. В муниципалитетах пройдут уроки мужества и истории, книжные выставки, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты - всего более 80 мероприятий.

3 декабря в Доме Российского исторического общества в Москве в честь 700-летия подвига Михаила Тверского будет представлен моноспектакль о святом благоверном князе и откроется выставка художницы Людмилы Юга.

В ходе совещания также речь шла об отключении аналогового телевещания в Тверской области с 3 декабря. Курирующим органам исполнительной власти поручено обеспечить разъяснительную работу среди граждан, контроль за наличием необходимого оборудования в торговых точках, работой управляющих компаний по установке и замене коллективных антенн для приёма цифрового сигнала.

9 ноября тверской регион первым в стране перешёл на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы обеспечения устойчивого теплоснабжения муниципалитетов, были рассмотрены обращения граждан в Правительство Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области