В Москве представят моноспектакль «Михаил Тверской»

3 декабря в Москве, в Доме Российского исторического общества, в честь 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского будет представлен моноспектакль о святом благоверном князе и откроется выставка художницы Людмилы Юга.

«700-летие подвига Михаила Тверского является очень важным и масштабным событием не только для Тверской области, но и всей России. В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных знаковой дате.

На выставке заслуженного художника России Людмилы Юга будет представлена серия иллюстраций к «Повести о Михаиле Ярославиче Тверском» и «Житию Анны Кашинской». В своем творчестве Людмила Юга относит себя к традиционной русской школе. Ее произведения созданы в разнообразных техниках офорта и других видах графики. Особое внимание в своем творчестве художница уделяет России и ее духовным истокам.

Также в этот день в Российском историческом обществе заслуженный артист РФ Георгий Пономарёв выступит с моноспектаклем «Михаил Тверской» по мотивам романа Дмитрия Балашова «Великий стол». В этом году в академическом театре драмы отметили 30-летие со дня премьеры спектакля. За 30 лет постановку увидели зрители не только Твери, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Буденновска. Фрагмент спектакля на немецком языке был сыгран в городе-побратиме Твери Оснабрюке. В 2015 году спектакль сыгран в Ингушетии, где было найдено место гибели святого благоверного князя.

Планируется, что в мероприятиях в Москве примут участие члены Президиума Совета Российского исторического общества, представители Государственной Думы, руководители московских музеев, деятели культуры и искусства.

Основные мероприятия, приуроченные к 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской, состоятся 4 и 5 декабря. 4 декабря делегация Тверской области в составе около 300 человек примет участие в Божественной литургии, которую в Успенском соборе Московского Кремля проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря, в День памяти князя Михаила Тверского, события будут проходить в Твери. В восстанавливаемом Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который был основан Михаилом Тверским, будет отслужена Божественная литургия. Жители и гости региона смогут услышать перезвон колоколов всех храмов области, стать свидетелями торжественной церемонии переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, а также церемонии гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На базе исторического факультета ТвГУ состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных гостей станет известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

Также в программе дня – открытие выставки «Дом святого Спаса» в Тверском императорском дворце, где будут представлены уникальные артефакты, найденные в ходе археологических раскопок на месте восстановления Спасо-Преображенского собора, предметы церковного богослужения из драгоценных металлов XVI-XIX веков, иконы, портреты тверских архиепископов. Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы.

Кроме того, в учреждениях культуры, библиотеках, школах региона в этот день пройдут уроки мужества и истории, книжные выставки, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты, - всего более 80 мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области