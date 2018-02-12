Телеверсия концерта-посвящения Андрею Дементьеву «Виражи времени» выйдет в эфир на Первом канале 2 декабря

2 декабря в эфир на Первом канале выйдет телевизионная версия концерта-посвящения легендарному поэту Андрею Дементьеву «Виражи времени». Начало в 17:10.

Концерт прошёл в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве 15 ноября. Ведущими стали Ангелина Вовк, Марк Тишман, Анастасия Макеева, Яна Чурикова.

Песни на стихи Андрея Дементьева исполнили звёзды российской эстрады, артисты театра и кино: Лев Лещенко, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Николай Басков, Александр Малинин, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Лариса Долина, Полад Бюль-Бюль Оглы, Интарс Бусулис, Евгений Южин, Глеб Матвейчук, Александр Коган, Зара, Кубанский казачий хор, Хор Турецкого и многие другие. Концерт прошел в сопровождении «Оркестра XXI века» под руководством Павла Овсянникова.

На сцене Кремлёвского Дворца звучали стихи поэта, в том числе в исполнении воспитанников образцового детского театра «Теремок» из Конаково, артиста Тверского академического театра драмы Тараса Кузьмина.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня.

Минувшим летом в столице Верхневолжья под открытым небом прошёл концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И всё-таки жизнь прекрасна!». Участие в нём приняли известные артисты и деятели культуры, многочисленные почитатели таланта Андрея Дементьева, друзья и воспитанники Дома поэзии.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом году свое 5-летие. Ежегодно в столице Верхневолжья проходит молодёжный поэтический форум для начинающих авторов – лауреатов и победителей Всероссийского конкурса «Зелёный листок», основателем которого стал Андрей Дементьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области