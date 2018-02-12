В Твери пройдёт премьерный показ фильма «Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского»

5 декабря в рамках празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в Твери на площадке ДК «Пролетарка» пройдёт премьерный показ фильма «Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского» и встреча с режиссёром Кириллом Седухиным. Начало – в 15:00.

«Михаил Тверской и Анна Кашинская – прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу. Дети и молодёжь должны знать о людях, которые стояли у истоков российской государственности, на таких примерах учиться любить и развивать родную землю», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской запланированы с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря мероприятия в областной столице начнутся с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О празднике возвестит перезвон колоколов от храма к храму. Торжества продолжит открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября 2018 года.

В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.

30 ноября в Твери состоялся историко-просветительский фестиваль «Подвиг700», посвящённый 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Спикеры представили участникам научно-популярные лекции по истории. Почётным гостем фестиваля стал Михаил Родин – историк, журналист, популяризатор науки, ведущий радио «Говорит Москва». Его лекция была посвящена стереотипам об исторической науке.

22 ноября на базе Тверского госуниверситета прошёл первый этап проекта «Подвиг700» – студенческая научная конференция. Выступающие из Твери и Великого Новгорода представили доклады, посвящённые Михаилу Тверскому, Анне Кашинской и средневековому княжеству Тверскому.

В этот же день в Тверской области также прошёл основной день VI Фаддеевских образовательных чтений — региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Форум был организован Тверской митрополией при поддержке регионального Правительства и приурочен к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Пресс-служба Правительства Тверской области