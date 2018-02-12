Музей Владимира Высоцкого в Москве приглашает на открытие новой экспозиции

10 декабря в Театре содружества актёров Таганки в Москве состоится открытие новой экспозиции Музея Владимира Высоцкого после масштабной реконструкции. В рамках торжественного мероприятия запланирован концерт, показ эпизодов из спектаклей и кинохроники.

В числе почётных гостей ожидаются Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, представители Правительства Москвы и Московской области, известные артисты театра и кино, общественные и государственные деятели – Леонид Куравлёв, Алла Демидова, Вениамин Смехов, Лариса Лужина, Михаил Швыдкой, Ирина Апексимова, Сергей Безруков, Юрий Башмет, лауреаты премии «Своя колея» Леонид Рошаль, Николай Дроздов, Александр Карелин, Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев и другие.

Программа открытия разделена на блоки, которые перекликаются с темами экспозиции. Каждый блок сопровождается фото-инсталляциями. Ведущие церемонии – актёр Дмитрий Харатьян и директор Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого Никита Высоцкий.

Создатели постоянной экспозиции музея Высоцкого – художники, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. В музее будет открыто 6 новых мультимедийных залов, которые расскажут о жизни и творчестве Владимира Высоцкого на современном, интересном языке.